Rifiuti, Silvestroni (Fd'I): Raggi e Zingaretti fanno gioco delle tre carte

- "Pd e M5s: governano insieme ma litigano su tutto salvo poi per tenersi strette le poltrone trovare accordi a ribasso dove a rimetterci sono sempre i cittadini". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Marco Silvestroni. "Accade al governo e accade anche a Roma dove la Raggi sui rifiuti dice di essere contraria all'apertura della discarica di Monte Carnevale salvo poi indicarla come sito nella delibera comunale ma dando la colpa a Zingaretti. Invece di fare il gioco delle tre carte sarebbe bene che il sindaco liberasse la Capitale dalla sua incompetenza oltre che dai rifiuti e che Zingaretti si occupasse oltre che di festeggiare per non aver perso anche l'Emilia Romagna di risolvere i problemi del Lazio dato che è pagato per questo".(Com)