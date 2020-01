Iraq: viceministro russo Bogdanov in visita di due giorni nel paese

- Il viceministro degli Affari esteri della Russia, Mikhail Bogdanov, è arrivato quest’oggi a Erbil, il capoluogo della Regione autonoma del Kurdistan iracheno. Lo ha appreso “Agenzia Nova” da fonti irachene. “Il viceministro rimarrà in Iraq due giorni. Terrà una serie di incontri con funzionari governativi e discuterà di una serie di dossier importanti, tra cui gli sviluppi petroliferi e politici in Iraq e nel Kurdistan occidentale”, ha aggiunto la stessa fonte. La commissione Sicurezza e difesa del parlamento iracheno ha recentemente istituito un comitato speciale per dare seguito al contratto per l’acquisto del sistema S-300 da Mosca. I contratti con la controparte russa dovrebbero firmati dopo la formazione del nuovo governo che, tuttavia, allo stato attuale non è ancora chiaro quando verrà formato. Qais al Khazali, leader del movimento filo-iraniano Asaib Ahl al Haq ed esponente tra i più influenti del panorama politico sciita iracheno, ha dichiarato nelle scorse settimane che Russia e la Cina possono rimpiazzare le forze degli Stati Uniti nelle attività di assistenza all’Iraq. Lo scorso mese di ottobre, il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, si era recato in visita a Bahdad nella prima missione ufficiale dal 2014. "Attueremo i contratti esistenti per la fornitura di prodotti militari russi all'Iraq", aveva dichiarato allora il capo della diplomazia russa. (Irb)