Camera: domani audizione Gualtieri su fiscalità immobiliare

- Domani, giovedì 30 gennaio, alle ore 14, la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, presso l'Aula del II piano di palazzo San Macuto, in merito all'indagine conoscitiva per una riforma della fiscalità immobiliare: equità, semplificazione e rilancio del settore, svolge l'audizione del ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)