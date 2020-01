Bolivia: Anez presenta nuovo gabinetto e conferma sua candidatura a prossime elezioni

- La presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, ha presentato il suo nuovo governo e confermato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 3 maggio. Secondo quanto riferisce il quotidiano “La Razon” sono tre i nuovi ingressi nella squadra di governo, mentre 17 ministri sono stati confermati. Il rimpasto del gabinetto, ha commentato Anez, “era necessario per essere assolutamente sicura che tutti i membri del team di collaboratori si impegnino per una gestione onesta e trasparente per il bene di tutti i boliviani”, ha dichiarato Anez. Tra i nuovi ingressi figurano l'ex vicepresidente Victor Hugo Cardenas al ministero dell’Istruzione, in sostituzione di Virginia Patty; l’avvocato e deputato Eliane Capobianco Sandoval, che prende la guida del ministero dello Sviluppo rurale al posto di Samuel Ordonez; la giornalista Isabel Fernandez che guiderà la Comunicazione, in sostituzione di Roxana Lizarraga. (segue) (Brb)