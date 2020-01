Bolivia: Anez presenta nuovo gabinetto e conferma sua candidatura a prossime elezioni (4)

- La decisione di Anez di candidarsi ha riscosso forti critiche da tutto il resto dell'arco politico. Il Comitato nazionale boliviano per la Difesa della democrazia (Conade), uno degli attori principali delle mobilitazioni che hanno portato alle dimissioni di Evo Morales, ha esortato Anez a ritirare la sua decisione di candidarsi. "Pensiamo debba riconsiderare seriamente la sua decisione alla luce dell'incarico che ha ricevuto, che non è un incarico politico, ma un incarico per portare avanti un processo di transizione", ha dichiarato in una conferenza stampa il leader della Conade, Rolando Villena. (segue) (Brb)