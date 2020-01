Bolivia: Anez presenta nuovo gabinetto e conferma sua candidatura a prossime elezioni (7)

- La candidatura di Anez è stata fortemente criticata anche dall'ex presidente Evo Morales. L'ex capo dello stato, attualmente in Argentina in qualità di rifugiato politico, ha dichiarato attraverso il suo account Twitter che la candidatura di Anez alle elezioni generali rappresenta il desiderio di potere dell'ala destra boliviana. Il Mas ha scelto invece l'ex ministro dell'Economia Luis Arce Catacora come candidato presidenziale e l'ex ministro degli Esteri David Choquehuanca come candidato vicepresidente. La scelta del ticket è stata annunciata la scorsa settimana a Buenos Aires al termine di una riunione dei vertici del Mas presieduta dallo stesso Morales. (segue) (Brb)