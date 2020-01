Infrastrutture: Fontana, incorporazione di Serravalle da Fnm per grande centro regionale

- Regione Lombardia potrebbe realizzare un grande soggetto di gestione delle infrastrutture con l'acquisizione di Serravalle da parte di Trenord, un po' come il modello di Anas e Ferrovie dello Stato. Lo ha confermato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, parlando con i giornalisti a margine dell'evento "Smartland, la Lombardia del futuro" in corso all'Università di Castellanza (Va) organizzato da Sole 24 ore, Regione Lombardia, Confindustria Lombardia e Fondazione Fiera Milano. Commentando la notizia della possibilità che Fnm rilevi la holding autostrade Milano Serravalle, Fontana ha spiegato: "È l'idea di cercare di realizzare un grande centro che gestisca il trasporto sia su ferro, sia su gomma a livello regionale, anche per favorire una maggiore integrazione tra i servizi". (Rem)