Migranti: Sardone (Lega), solo 11 accessi nel 2019 a sportello di Milano a loro dedicato, ipocrita tenerlo in piedi

- “La sinistra ha un’ingiustificata ossessione per gli stranieri”. A dirlo è la consigliera comunale di Milano ed eurodeputata della Lega Silvia Sardone, che in una nota diffonde la risposta dell’assessorato delle Politiche Sociali a una sua interrogazione comunale sul numero di accessi allo sportello "Diritto e diritti per meglio orientarsi", presente all'interno della Casa dei Diritti, che tramite la consulenza di alcuni avvocati dà orientamento ai cittadini su diverse tematiche, tra cui casa, lavoro, diritto penale, famiglia e immigrazione. “Ebbene - spiega Sardone - il numero minore di accessi è stato proprio quello riguardante le tematiche legate all'immigrazione sia nel 2018 che nel 2019. Nello specifico, nel 2018, si sono contati 89 accessi per consulenze sula casa, 76 sulla famiglia, 29 sul lavoro, 16 sul diritto penale e 16 sull'immigrazione. Numeri ancora più bassi nel 2019, quando si sono contati appena 11 accessi per discutere di tematiche relative all'immigrazione, contro i 73 sulla casa e i 52 sulla famiglia". "Di fatto gli immigrati - prosegue la consigliera leghista - continuano a snobbare il servizio comunale, nonostante le esagerate attenzioni che la giunta Sala riserva loro. La sinistra dovrebbe smetterla con questo approccio ideologico e cominciare a pensare a risolvere problemi concreti veramente sentiti dai cittadini, italiani o stranieri che siano. È abbastanza ipocrita tenere in piedi uno sportello di consulenze sull'immigrazione quando ogni angolo della città è pieno di extracomunitari che bivaccano in mezzo al degrado perché qualcuno si riempie la bocca con l'accoglienza e l'integrazione, ma nei fatti li abbandona al proprio destino". (com)