Nigeria: febbre di Lassa, sale a 41 il bilancio delle vittime

- È salito a 41 il bilancio delle vittime del virus di febbre di Lassa in Nigeria. Il governo federale, secondo quanto riferisce il quotidiano nigeriano "Vanguard", già nelle settimane scorse aveva attivato un centro operativo d'emergenza per coordinare una strategia di intervento contro il numero crescente di casi in tutto il paese. Il ministro della Salute, Osagie Ehanire, ha dichiarato che tra le vittime ci sono anche due medici. Aumentati, inoltre, i casi di contagio. Secondo quanto riferito dal ministro nigeriano, sarebbero 258 quelli confermasti e registrati in 19 stati del paese. Il 24 gennaio scorso, in una nota pubblicata dal Centro per il controllo delle malattie della Nigeria (Nndc), i decessi registrati erano 29 mentre 195 erano i casi di infezione. “È necessario l'impegno di tutti affinché si contenga l'avanzare della malattia”, ha aggiunto il ministro Ehanire.(Res)