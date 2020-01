India: aborto, Consiglio ministri approva disegno legge su estensione limite da 20 a 24 settimane

- Il Consiglio dei ministri dell’India, presieduto dal primo ministro Narendra Modi, ha approvato oggi il disegno di legge Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, volto a modificare la legge esistente sull’interruzione di gravidanza estendendone il limite dalla ventesima alla 24ma settimana di gestazione. Il disegno di legge sarà presentato nella prossima sessione parlamentare. L’estensione del limite, spiega un comunicato del governo, riguarda “speciali categorie di donne che saranno definite negli emendamenti”, comprendenti “vittime di stupri e incesti e altre donne vulnerabili (come quelle diversamente abili e minorenni)” e non si applica, invece, ai casi diagnosticati di anomalie fetali gravi. (segue) (Inn)