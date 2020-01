India: aborto, Consiglio ministri approva disegno legge su estensione limite da 20 a 24 settimane (3)

- Attualmente l’aborto, in base al Medical Termination of Pregnancy Act del 1971, è consentito fino alla ventesima settimana quando la prosecuzione della gravidanza mette a rischio la vita della gestante o la sua salute psico-fisica; quando il nascituro è a rischio di grave menomazione; quando la gravidanza è causata da stupro; quando la gravidanza è causata da un difetto dei contraccettivi impiegati da una donna sposata o da suo marito. Per gli aborti fino alla dodicesima settimana di gestazione è richiesto il parere di un medico, per quelli tra la dodicesima e la ventesima di due. L’aborto oltre la ventesima settimana può essere autorizzato da un tribunale. (Inn)