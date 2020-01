Energia: Patuanelli, c'è bisogno di grandi progetti come quello di Enea ed Eni su fusione

- In Italia vi è un “bisogno assoluto di grandi progetti, che consentono anche ai piccoli imprendutori di raccogliere i frutti”. Lo ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in occasione della firma dell’accordo strategico con Eni che segna la nascita del grande polo scientifico-tecnologico sulla fusione Dtt (Divertor Tokamak Test). Alla cerimonia, avvenuta presso il Centro ricerche Enea di Frascati hanno preso parte, il presidente dell’Enea, Federico Testa, il ministro dello Sviluppo economico, l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. Per Patuanelli “lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie innovative rivestono, infatti, un ruolo decisivo nella transizione energetica che punta in direzione della decarbonizzazione e della sostenibilità ambientale”. Patuanelli ha ricordato che “oggi transizione energetica significa parlare di accompagnamento alla transizione imprenditoriale” come ad esempio nel settore dell’automotive. “Oggi parlare di totale fase out del carbone significa come aiutare i settori produttivi in questo passaggio. il nostro ruolo è chiaro: dobbiamo accompagnare le imprese in questo processo”, ha aggiunto Patuanelli. (Sic)