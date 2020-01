Infrastrutture: Mulè (FI), Mit ignora che autostrade sono gestite da privati, siamo a comiche demenziali

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato afferma che "al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non sanno che le autostrade sono gestite da privati e che gli introiti dei pedaggi non sono incassati dallo Stato, ma dal concessionario. Non è una barzelletta, né il remake di 'vieni avanti cretino', ma è quanto emerge da una nota della Ragioneria generale dello Stato depositata in commissione Bilancio alla Camera nel corso dell'esame della riforma del codice della strada". (segue) (Com)