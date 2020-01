Infrastrutture: Mulè (FI), Mit ignora che autostrade sono gestite da privati, siamo a comiche demenziali (2)

- In una nota, il parlamentare FI quindi osserva: "Nella relazione tecnica il Mit aveva scritto nero su bianco che dall'ammissione alla circolazione in autostrada dei motocicli con 120cc di cilindrata lo Stato avrebbe ottenuto maggiori entrate, grazie ai pedaggi. Il Ragioniere generale dello Stato è stato costretto a spiegare al dicastero della De Micheli che l'affermazione è sbagliata perché 'la rete autostradale è stata data in concessione a società private', cosa che evidentemente era ignorata dall'estensore della relazione. Sulla riforma del codice della strada eravamo già alla farsa, ora - conclude - grazie al Mit siamo alle comiche demenziali". (Com)