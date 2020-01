Grecia: ministro Finanze, emissione titoli di stato a 15 anni voto di fiducia per l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il completamento con successo dell'emissione di titoli di stato con scadenza a 15 anni rappresenta un successo per l'economia della Grecia ed un voto di fiducia da parte dei mercati internazionali. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze di Atene, Christos Staikouras, aggiungendo che questa operazione rafforza nel lungo termine il profilo del paese per gli investimenti e la situazione relativa al debito della Grecia. "L'economia si riprende, trova un buon ritmo e riguadagna fiducia in se stessa", ha dichiarato il ministro greco. La Grecia ha annunciato lunedì' un'emissione di titoli di stato con scadenza a 15 anni. Secondo quanto sottolinea la stampa di Atene, si tratta della prima volta che la Grecia emette sui mercati internazionali titoli di stato con scadenza dopo il 2032. L'annuncio avviene a pochi giorni dal miglioramento del rating sull'economia greca da parte dell'agenzia Fitch, da BB - a BB. I titoli di stato greci con scadenza decennale che hanno raggiunto nuovi minimi storici con tassi di rendimento all'1,137 per cento. (Gra)