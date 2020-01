Pedemontana: Fontana, entro 2 mesi bandi di gara per progetto originario

- Risolti i problemi per la realizzazione di Pedemontana, tra un paio di mesi potrebbero partire i bandi di gara per concludere il progetto originario nella sua interezza e non, come annunciato da indiscrezioni di stampa, con un tracciato "soft" più breve. Lo ha confermato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, parlando con i giornalisti a margine dell'evento "Smartland, la Lombardia del futuro" in corso all'Università di Castellanza (Va) organizzato da Sole 24 ore, Regione Lombardia, Confindustria Lombardia e Fondazione Fiera Milano. "Entro un mese e mezzo o due - ha spiegato Fontana - diremo quello che è il nostro progetto e potremo iniziare a bandire le prime gare: è chiaro ci vorrà tempo per bandire le gare, ma io sono dell'idea che il progetto debba rimanere quello originario". Il governatore lombardo ha chiarito che ci sono diversi motivi per cui il progetto non deve essere cambiato, primi su tutti la sostenibilità economica e i tempi di realizzazione. Il progetto "è stato studiato e aveva un senso dal punto di vista della sostenibilità, nell'altro caso dovremmo rifare tutti i conteggi di nuovo. E poi dovremmo rifare tutta una serie di procedure" che sono già state fatte "che altrimenti andrebbero ricominciate daccapo. Io credo che il tracciato rimarrà quello". (Rem)