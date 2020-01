Argentina: primo passaggio alla Camera per legge su "sostenibilità del debito"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati argentina discuterà oggi in prima lettura il progetto di legge sulla "sostenibilità del debito con l'estero". Il testo, presentato in parlamento la settimana scorsa su iniziativa dell'esecutivo, stabilisce un criterio generale di azione nei negoziati sulla ristrutturazione del debito, che sancisce la priorità della crescita economica sul rispetto degli impegni con i creditori. Nella conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa il ministro dell'Economia, Martin Guzman, ha dichiarato che "il paese non può affrontare l'attuale livello di indebitamento". "La volontà di pagare c'è ma per poterlo fare il paese ha bisogno di creare la capacità di pagamento", ha aggiunto. L'Argentina punta in questo modo a ristrutturare circa 100 miliardi di dollari di debito sovrano non prima però di avviare la ripresa dalla profonda crisi economica in cui versa. (segue) (Abu)