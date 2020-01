Argentina: primo passaggio alla Camera per legge su "sostenibilità del debito" (2)

- Secondo il governo di Alberto Fernandez "il primo passo di questo processo è assicurare la sostenibilità del debito pubblico". Guzman, principale artefice della strategia che verrà adottata dal governo argentino con i creditori internazionali, ha denunciato quindi la "profonda crisi del debito pubblico che soffre il paese". "Quello che è stato fatto con il debito è un disastro", ha sottolineato il ministro, che ha denunciato che il precedente governo di Mauricio Macri non solo ha fatto un ricorso eccessivo al finanziamento, ma che queste risorse non sono state utilizzate per aumentare la capacità produttiva del paese e quindi generare le risorse necessarie ad onorare gli impegni presi. (segue) (Abu)