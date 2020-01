Argentina: primo passaggio alla Camera per legge su "sostenibilità del debito" (3)

- Mentre il parlamento discute l'approvazione del testo di legge sulla "sostenibilità del debito" il governo ha già avviato i negoziati con i principali creditori. Su questo fronte il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha definito la riunione tenuta ieri a New York con Guzman come "estremamente positiva" ed ha annunciato l'invio a febbraio di una missione tecnica nel paese sudamericano. "Abbiamo avuto una conversazione molto buona e abbiamo cominciato ad elaborare i prossimi passi, si è trattato di una riunione estremamente positiva", ha dichiarato il capo della divisione per l'America meridionale dell'Fmi, il venezuelano Luis Cubeddu, parlando alla stampa al termine della riunione. (segue) (Abu)