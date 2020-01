Argentina: primo passaggio alla Camera per legge su "sostenibilità del debito" (4)

- In un comunicato ufficiale dell'istituzione multilaterale di legge che "le parti hanno ribadito la loro disponibilità a proseguire il dialogo nelle prossime settimane". La nota annuncia "una visita dell'Fmi in Argentina a febbraio per continuare a scambiare punti di vista sui programmi macroeconomici e la sostenibilità del debito", e conferma che il prossimo 5 febbraio il ministro Guzman si riunirà con il direttore del Fmi, Kristalina Georgieva, a margine di un seminario che si terrà nella Città del Vaticano. Si tratta del seminario organizzato dall'Accademia pontificia di scienze sociali il cui titolo è "Nuove forme di solidarietà verso l'inclusione, l'integrazione e l'innovazione (I + I + I)" dove Guzman e Georgieva figurano come oratori in due diversi panel. Nel giugno 2018 l'Fmi ha stanziato a favore del governo argentino un credito di 57 miliardi di dollari, il maggiore mai stanziato, di cui sono già stati elargiti 44 miliardi. (Abu)