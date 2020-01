Iraq: indiscrezioni stampa su aereo militare Usa precipitato vicino alla base di Ayn al Asad

- Un aereo statunitense Alenia C-27 Spartan sarebbe precipitato oggi in circostanze da chiarire vicino alla base aerea di Ayn al Asad, una delle due strutture militari colpite l’8 gennaio dall’attacco missilistico dell’Iran. A riferirlo è l’emittente televisiva irachena “Aletejah Tv”, di proprietà di Kataib Hezbollah, uno dei maggiori movimenti sciiti in Iraq legato all'Iran. Nello schianto sarebbero morti quattro membri dell’equipaggio. L’indiscrezione al momento non è stata ancora confermata al livello ufficiale. La base di Ayn al Asad si trova nella vasta provincia occidentale desertica a maggioranza sunnita dell’Anbar. In seguito all’attacco di Teheran, le forze statunitensi hanno imposto rigide misure di sicurezza vicino alla base militare temendo un nuovo attacco. (Irb)