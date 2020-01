Coronavirus: Salvini, governo riferisca subito in Aula

- Il governo deve riferire "con urgenza" in Parlamento sul Coronavirus per "rassicurare gli italiani". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in una dichiarazione al Senato. "Al di là delle polemiche politiche, dato che c'è tutto il mondo che si sta occupando e preoccupando del virus che si sta diffondendo dalla Cina. Noi chiediamo con urgenza che oggi stesso qualcuno a nome del governo venga in aula a rassicurare gli italiani sul fatto che sta facendo tutto il possibile per evitare la diffusione anche in Italia di questo terribile virus", ha affermato Salvini aggiungendo che "ci sono compagnie aree che sospendono voli, case automobilistiche e aziende alimentari che controllano bloccano sospendono, per cui tutti fanno qualcosa".(Rin)