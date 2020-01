Difesa: premier albanese Rama in visita alla Nato come presidente di turno dell'Osce

- Il premier e ministro degli Esteri albanese Edi Rama sarà in visita oggi al quartiere generale della Nato in qualità di presidente di turno dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce): lo ha annunciato lo stesso Rama in un video messaggio diffuso oggi su Facebook. Rama sarà ricevuto dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg e parteciperà inoltre al Consiglio del Nord Atlantico. Il presidente di turno dell'Osce non ha offerto dettagli sui temi che saranno affrontati. La crisi in Ucraina e dintorni è tra le priorità della presidenza albanese, ed è per questo che la prima visita di Rama nella sua nuova veste è stata proprio a Kiev lo scorso 20-21 gennaio. La prossima settimana Rama dovrebbe visitare Washington ed in programma, secondo quanto da lui annunciato, c'è anche una sua visita a Mosca.(Alt)