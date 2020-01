Puglia: Borraccino, dati Istat confermano amministrazione positiva Regione

- In una nota l'assessore regionale pugliese Mino Borraccino, ha dichiarato: "Sono estremamente soddisfatto per le notizie diffuse dall'Istat in queste ore che certificano una crescita del Pil, in Puglia, dell'1,4% nel 2018. Si tratta di un dato che conferma l'ottimo lavoro svolto in questi anni dal governo regionale guidato da Michele Emiliano e finalizzato a supportare il sistema produttivo pugliese con una molteplicità di strumenti di agevolazione rivolti alle imprese, gestiti in gran parte dall'assessorato allo Sviluppo Economico, che ho l'onore di guidare, e da ‘Puglia Sviluppo’. Infatti, con oltre 1,2 miliardi di euro di risorse pubbliche stanziate, impegnate nella programmazione 2014-2020, si stanno già producendo investimenti per oltre 4 miliardi di euro sul territorio”. “È la dimostrazione – ha sottolineato Borraccino - che la strada intrapresa dalla Regione Puglia in questi anni è quella corretta per supportare un tessuto imprenditoriale e industriale che sta concretamente provando di essere molto dinamico e vitale soprattutto nella sua capacità di puntare su innovazione e internalizzazione quali leve principali per lo sviluppo”. (segue) (Ren)