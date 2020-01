Puglia: Borraccino, dati Istat confermano amministrazione positiva Regione (2)

- “È per me motivo di particolare orgoglio – ha poi aggiunto l’assessore pugliese - constatare come la crescita della Puglia sia superiore rispetto al dato nazionale (+ 0,8%) e si ponga in netta controtendenza rispetto ad altre regioni del Mezzogiorno d'Italia come la Campania (-0,6%), la Calabria (-0,8%) o la Sicilia (-0,3%) che, complessivamente, portano il Pil del Sud ad un incremento medio dello 0,3%, mentre la nostra regione si pone in linea con il dato fatto registrare nel "ricco" e produttivo Nord-Est (+1,4%). Tutto questo ha prodotto, in Puglia, un incremento di circa il 2% del reddito disponibile per le famiglie, al pari di regioni come la Lombardia, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Si tratta di dati che non esito a definire straordinari che dimostrano come il lavoro compiuto in questi anni stia dando i suoi frutti e stia producendo uno sviluppo concreto, stabile e duraturo per il nostro territorio”. “Ovviamente – ha concluso Borraccino - c'è ancora molto da fare, soprattutto sul versante occupazionale, e sarebbe un errore ritenere che tutti i problemi della nostra regione siano stati risolti, ma i numeri dell'Istat certificano in modo incontrovertibile come gli sforzi compiuti in questi anni stiano sortendo i risultati sperati e, quindi, che la strada tracciata è quella corretta. Occorre, ora, perseguirla fino in fondo, con forza e determinazione". (Ren)