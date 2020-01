Smog: Aci Milano, domenica a piedi inutile, meglio estendere Area B al weekend

- La domenica a piedi è un provvedimento inutile, meglio che la giunta comunale di Milano estenda eccezionalmente Area B il prossimo weekend. È questa la posizione del presidente di Automobile Club Milano, Geronimo La Russa. "Lo ribadiamo: lo smog va combattuto a 360 gradi, con interventi strutturali che incidano su settori fondamentali come il riscaldamento degli edifici. Non serve accanirsi contro gli automobilisti: lo dimostrano i valori dell'aria di questi giorni. Ed è assurdo accanirsi contro i cittadini che di tasca propria hanno contribuito al miglioramento della qualità ambientale acquistando veicoli di nuova generazione che inquinano pochissimo", osserva La Russa. "Per questi motivi, se proprio il Comune vuole lanciare un segnale, eccezionalmente, estenda al prossimo week-end la regolamentazione di Area B. Sarà comunque poco utile per ridurre l'inquinamento, ma almeno verranno salvaguardati gli automobilisti più virtuosi, quelli in possesso di vetture decisamente poco inquinanti. Per gli altri cittadini, soprattutto per chi abita in zone periferiche, ci auguriamo che possano disporre di un'offerta di trasporto pubblico adeguata: la mobilità è un sacrosanto diritto!", conclude il presidente di Aci Milano. (com)