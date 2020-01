Energia: Socar-Maire Tecnimont, procedono lavori ammodernamento raffineria di Baku

- La costruzione dei nuovi impianti nella raffineria di petrolio Heydar Aliyev, a Baku, si è attestata al 63 per cento rispetto all'intero progetto. È quanto riferito dalla compagnia petrolifera statale azerbaigiana Socar che ha riportato questo dato durante la recente riunione del presidente di Socar, Rovnag Abdullayev, con una delegazione guidata dal presidente della società italiana Maire Tecnimont, Fabrizio Di Amato. "Durante l'incontro sono state dibattute le rispettive opinioni sulla modernizzazione dei progetti della raffineria Heydar Aliyev Baku e di Socar Polymer", si legge nella nota. "Maire Tecnimont funge da appaltatore principale per la costruzione delle nuove strutture nelle attività di ammodernamento della raffineria di petrolio di Heydar Aliyev", un’attività “di particolare importanza per l'Azerbaigian”. "Essendo l'unica raffineria di petrolio in Azerbaigian, la raffineria di petrolio Heydar Aliyev è il principale fornitore di sicurezza energetica del paese", si legge ancora nella nota. "Durante il periodo di ammodernamento, la raffineria non ha interrotto la sua attività. La ricostruzione viene eseguita in concomitanza con le attività di produzione della raffineria che operano a pieno regime", prosegue la nota.(Res)