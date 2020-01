Torino: sale su Frecciarossa senza biglietto e danneggia il treno, denunciato 30enne nigeriano

- E' salito su un Frecciarossa diretto a Venezia senza biglietto. Individuato e invitato a scendere dalla polizia, ha opposto resistenza, danneggiando il treno. Un 30enne nigeriano, con precedenti di polizia, senza fissa dimora, è stato denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Torino Porta Nuova. I poliziotti sono intervenuti dopo la segnalazione degli addetti di Ferrovie dello Stato, che avevano notato il giovane eludere i controlli e salire a bordo del treno. L’uomo, più volte invitato a scendere dal convoglio, si è rifiutato categoricamente. Alla vista degli agenti, il suo atteggiamento è diventato più aggressivo: ha danneggiato il tavolino davanti al sedile sul quale si era seduto, nel chiaro intento di opporre resistenza. Con non poca fatica gli agenti sono riusciti ad ammanettarlo e accompagnarlo agli uffici di Polizia al primo binario. L’uomo, che più volte si è rifiutato di fornire le proprie generalità, è stato sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici da cui sono emerse le sue generalità. Si tratta di un senza dimora in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dalla Questura di Brescia. (Rpi)