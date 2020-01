Serbia-Kosovo: Djuric, attendiamo risultati concreti da colloquio con ambasciatore Grenell

- Il direttore dell'Ufficio per il Kosovo del governo della Serbia, Marko Djuric, ha detto di aspettarsi "risultati concreti" dal colloquio avvenuto oggi a Berlino con l'ambasciatore Usa Richard Grenell. Secondo quanto riporta la stampa locale, si è tenuta oggi a Berlino una riunione dedicata al settore delle infrastrutture fra le delegazioni di Serbia e Kosovo con la mediazione dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Germania, nonché inviato speciale Usa per il dialogo Serbia-Kosovo, Richard Grenell. A guidare delegazione serba è stato proprio Djuric. "Con l'ambasciatore Grenell abbiamo avuto una riunione sul ripristino del traffico ferroviario fra la Serbia centrale e il Kosovo. Spero che arriveremo nel prossimo periodo a delle soluzioni concrete che possano agevolare il movimento di persone e merci e che possano andare a vantaggio dell'economia e dei cittadini", ha dichiarato Djuric ai giornalisti al termine dell'incontro, senza però fornire ulteriori dettagli sui contenuti dei colloqui. (segue) (Seb)