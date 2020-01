Nato: rimanere vigili, 75 anni da Olocausto resta l'antisemitismo (2)

- "Dopo la guerra, le nazioni libere del mondo hanno cercato una nuova strada. Un percorso costruito sulla difesa dei valori universali sancito dalla Carta delle Nazioni Unite. Valori come il diritto alla vita, alla libertà di religione, alla libertà stessa. La Nato è stata creata per sostenere quei valori e proteggere i popoli dell'Europa e del Nord America dalla tirannia che ha portato all'Olocausto", ha proseguito, aggiungendo che "50 anni dopo Auschwitz, la Nato è intervenuta in Kosovo per prevenire un nuovo genocidio sul suolo europeo". Il vice segretario generale ha esortato sempre a ricordare. "Dobbiamo sempre rimanere vigili. E dobbiamo sempre essere pronti ad agire" perché "settantacinque anni dopo l'Olocausto, l'antisemitismo rimane. Questo non possiamo accettarlo", ha concluso (Beb)