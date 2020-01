Kosovo: Camera commercio, ritardo in formazione governo ha conseguenze negative su imprenditoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritardo nella formazione del governo del Kosovo sta avendo negative ricadute anche sul clima imprenditoriale nel paese dei Balcani. Lo ha affermato Berat Rukiqi, presidente della Camera di commercio del Kosovo, nel corso di un incontro con l'associazione degli imprenditori di Prizren "Esnaf". "Le conseguenze non sono legate solo al fatto che manca la finanziaria per il 2020, ma tutta questa situazione di stallo ha portato ad un calo della fiducia delle imprese, almeno stando ai dati relativi all'ultimo trimestre dello scorso anno, che noi abbiamo a disposizione", ha detto Rukiqi. Il Movimento Vetevendosje e la Lega democratica del Kosovo (Ldk) proseguono nel frattempo i negoziati per la formazione del nuovo governo, senza tuttavia raggiungere progressi significativi. (segue) (Kop)