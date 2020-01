India: stupro di gruppo di Delhi, esaurite vie legali per uno dei condannati a morte (6)

- Secondo dati del National Crime Records Bureau (Ncrb), l’agenzia governativa indiana responsabile delle statistiche giudiziarie, e dell’Asian Centre for Human Rights (Achr), un’organizzazione per i diritti umani, l’ultima condanna capitale in India è stata eseguita nel 2015. Dal 1991 le esecuzioni sono state 26. Nel 2018 sono state pronunciate 400 condanne a morte e la presidenza della Repubblica ha emesso 1.200 atti di commutazione della pena con l’ergastolo. Nel 2007 l’India ha votato contro la moratoria universale della pena di morte ratificata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e nel 2012 contro il progetto di risoluzione della stessa Assemblea volto a porre fine all’istituzione della pena capitale a livello globale. Nel 2015, la Commissione legale dell’India ha presentato al governo un rapporto che raccomandava l’abolizione della pena capitale per tutti i reati, ad eccezione dei crimini di guerra o di quelli connessi al terrorismo. (Inn)