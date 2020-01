Bulgaria: respinta la mozione di sfiducia contro il governo per la crisi idrica a Pernik

- Il governo della Bulgaria è uscito indenne dal voto sulla mozione di sfiducia presentata dal Partito socialista all'opposizione, che accusa il governo di fallimento nelle politiche ambientali e del settore idrico. Il terzo governo del premier Bojko Borisov ha così superato la quarta mozione di sfiducia nei suoi confronti. La mozione è stata sostenuta da 102 parlamentari mentre 124 sono stati i voti contrari. Oltre al Partito socialista a votare contro il governo è stato il Movimento per i diritti e le libertà. Compatti a sostegno del governo i partner della coalizione, Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb) e Patrioti uniti. La mozione è stata presentata alla luce della grave crisi idrica nella città di Pernik, che nel fine settimana ha visto scendere i piazza per protestare migliaia di cittadini. La vicenda ha portato nei giorni scorsi alle dimissioni del ministro dell'Ambiente Neno Dimov. (segue) (Bus)