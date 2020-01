Bulgaria: respinta la mozione di sfiducia contro il governo per la crisi idrica a Pernik (3)

- Pernik, città di circa 70mila abitanti della Bulgaria occidentale, è stata colpita da ripetute restrizioni nelle forniture di acqua per circa due mesi: la materia è oggetto di indagini da parte di diverse autorità nel paese. "Si stanno raccogliendo le prove dei crimini commessi, che hanno portato ai problemi nelle forniture idriche a Pernik", fa sapere la Procura bulgara in un comunicato. Secondo quanto riferito nei giorni scorsi dall’emittente radiofonica pubblica bulgara, la leader dei socialisti Kornelia Ninova ha ricordato che circa mezzo milione di cittadini soffrono di carenze idriche. Ninova ha etichettato la situazione come un genocidio. Borisov ha visitato nelle scorse settimane Pernik, i cui abitanti sono stati costretti ad affrontare restrizioni idriche per oltre un mese a causa del riempimento del serbatoio principale al di sotto della sua capacità. Secondo quanto riferito, la carenza è il risultato della cattiva gestione e del trasferimento illegale di parte delle riserve idriche. (Bus)