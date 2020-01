Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEIl presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé partecipa all'iniziativa "Storie di bambini invisibili, un viaggio nella Shoah al tempo presente". L’appuntamento, a cura dell'Associazione per il Giardino dei Giusti, è dedicato agli studenti e rientra nell'ambito delle celebrazioni del Giorno della Memoria.Teatro Pime, via Mosé Bianchi 94 (ore 9.30)Commissione consiliare congiunta Bilancio e Innovazione -Trasparenza-Agenda Digitale-Stato Civile. All’ordine del giorno il Bilancio di Previsione 2020 della Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale. Partecipa l’assessore Roberta Cocco.Palazzo Marino - Sala Commissioni, piazza della Scala 2 (ore 13.00 - 14.30)Commissione consiliare congiunta Bilancio ed Educazione. All’ordine del giorno il bilancio di previsione 2020 - Area Tecnica Scuole. Partecipa l’assessore Paolo Limonta.Palazzo Marino - Sala Commissioni, piazza della Scala 2 (ore 16.00 - 17.30)Commissione Consiliare congiunta Bilancio e Politiche per il Lavoro-Commercio-RIsorse umane-moda-design. All’ordine del giorno il bilancio di Previsione 2020 - Direzione Economia Urbana e Lavoro. Partecipa l’assessora Cristina Tajani.Palazzo Marino - Sala Commissioni, piazza della Scala 2 (ore 17.30 - 19.00)Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala interviene alla presentazione del libro di Maurizio Molinari “Assedio all'Occidente. Leader, Strategie e Pericoli della Seconda Guerra Fredda”.Triennale di Milano, viale Alemagna 6 (ore 18.00) (segue) (Rem)