Repubblica Ceca: a febbraio inizieranno negoziati per costruire una nuova unità nucleare

- A partire da febbraio le autorità della Repubblica Ceca inizieranno le consultazioni con le compagnie interessate a costruire una nuova unità nucleare nel paese. Lo ha reso noto Daniel Benes, amministratore delegato della compagnia energetica Cez, ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". Alle consultazioni parteciperanno rappresentanti di Cez e, per conto del governo, Jaroslav Mil, inviato speciale dell’esecutivo per l’energia nucleare. Si prevede che i colloqui termineranno entro il 19 febbraio. Benes ha spiegato che le società interessate sono cinque: la russa Rosatom, la statunitense Westinghouse, la francese Edf, la sudcoreana Khnp e la cinese General Nuclear Power (Cgnpc). A novembre il premier Andrej Babis ha dichiarato che i lavori per l'ampliamento della centrale nucleare di Dukovany inizieranno nel 2029 e si concluderanno nel 2035. Il ministro dell'Industria e del Commercio, Karel Havlicek, ha invece aggiunto che entro cinque anni si dovrà parlare anche di un'espansione della seconda centrale del paese, situata a Temelin.(Vap)