Milano: 9 cani da guardia e telecamere a protezione droga, arrestato 45enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A difesa dell'appartamento in cui custodiva oltre 700 grammi di hashish aveva messo di guardia nove cani e installato un sistema artigianale di video sorveglianza. È quanto aveva fatto un 45enne italiano che è stato scoperto e poi arrestato per detenzione di sostanza stupefacente dagli agenti del commissariato Lorenteggio di Milano. Ulteriori dettagli saranno divulgati in una conferenza stampa presso la sala Scrofani della Questura alle ore 11. (Rem)