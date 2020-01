Cina: epidemiologo Zeng, più casi di coronavirus ma meno gravi rispetto alla Sars

- Il numero totale di casi confermati di coronavirus in Cina ha superato quello dei casi di Sars (Sindrome respiratoria acuta grave) nel 2003, ma la nuova malattia sembra essere meno grave rispetto alla Sars. Lo ha dichiarato al giornale "Healt Times" Zeng Guang, capo epidemiologo del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie. Zeng ha spiegato che rispetto alla Sindrome respiratoria acuta grave, il nuovo focolaio di coronavirus è meno grave e alcuni pazienti con malattia lieve possono guarire senza dover essere ricoverati in ospedale. I dati rilasciati dalla Commissione nazionale sanitaria cinese, aggiornati alle ore 8 di questa mattina (ora locale), parlano di un totale di 5.974 infezioni confermate e di 132 decessi dall'inizio di dicembre 2019. Ciò significa che il virus ha causato più casi della Sars in un solo mese: sella Sars furono segnalati 5.327 casi in Cina tra la fine del 2002 e il 16 agosto 2003, con 349 decessi. Zeng ha spiegato che, tuttavia, il nuovo virus è più difficile da controllare e prevenire, poiché può anche essere trasmesso tra gli esseri umani durante il periodo di incubazione. "Con il blocco della città di Wuhan, epicentro dell'epidemia, il numero di casi esportati dalla città diminuirà gradualmente, quindi anche l'aumento dei casi in altre parti della Cina sarà messo sotto controllo", ha rassicurato Zeng.(Cip)