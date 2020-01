Milano: rubavano farmaci da deposito, denunciati 17 dipendenti

- Diciassette dipendenti di un grosso distributore farmaceutico nel Milanese sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato per aver rubato con regolarità dal novembre 2019 ad oggi oltre tre mila confezioni di varie tipologie di medicinali - tra le quali spiccavano quelle ad effetto anabolizzante e farmaci ad alto costo – per un danno economico quantificato in oltre 500 mila euro. È quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas, coordinati dal procuratore aggiunto di Milano Laura Pedio e il pm Francesca Crupi, partendo da una denuncia presentata dai responsabili del deposito che avevano riscontrato grossi ammanchi di presidi farmaceutici come conseguenza di furti commessi da alcuni dipendenti non meglio individuati. Dall'attività di monitoraggio tecnico i militari hanno osservato i 17 dipendenti asportare medicinali destinati alla successiva vendita sul mercato illecito. Questa mattina sono state eseguite 17 perquisizioni personali e domiciliari nelle province di Milano, Monza Brianza e Varese. Inoltre lunedì scorso per evitare ulteriori conseguenze delle attività predatorie. In tale contesto, infatti, nella sola mattinata sei dipendenti sono stati sorpresi in flagranza di reato mentre erano intenti a rubare vari tipi di farmaci. (Rem)