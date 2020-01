Migranti: Salvini, se io blocco sbarchi vado a processo, se lo fa governo tutto ok?

- Il leader della Lega Matteo Salvini, in un post su Facebook, in merito allo sbarco della nave Ocean Viking, scrive: "Dopo 4 giorni di blocco, e passate le elezioni regionali, il governo fa sbarcare 400 immigrati a Taranto. Se a bloccare gli sbarchi sono io, vado a processo come un criminale, se a farlo sono loro tutto bene?". (Rin)