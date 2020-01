Coronavirus: Russia, Putin domani presiederà riunione su misure di prevenzione

- Il presidente russo Vladimir Putin terrà domani una riunione sulle attività volte a prevenire la diffusione del coronavirus. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov nel corso di un briefing con la stampa. "Presto il presidente incontrerà la vicepremier Tatijana Golikova, il ministro della Sanità Mikhail Murashko e la presidente del Servizio federale per la supervisione della protezione dei diritti dei consumatori Rospotrebnadzor Anna Popova. La vicepremier, il ministro della Sanità e il presidente di Rospotrebnadzor spiegheranno al presidente le attività in corso per prevenire la diffusione del coronavirus", ha detto Peskov. "Il governo sta lavorando molto attivamente", ha detto il portavoce. (segue) (Rum)