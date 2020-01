Alitalia: Perosino (FI), sfascio compagnia va affrontato con azioni risolutive

- ll senatore di Forza Italia, Marco Perosino, intervenendo in Aula al Senato nel corso dell'esame del decreto Alitalia, ha affermato: "Lo sfascio di Alitalia, che secondo l'uomo della strada è giustamente considerato un pozzo senza fondo, si deve affrontare con azioni serie e concrete. Bisogna sistemare i conti assolutamente deficitari, intervenire sul personale in esubero, scegliere un management adeguato, individuare quindi una cordata di acquirenti in modo trasparente e con condizioni certe. Diversamente - ha continuato - tra 6 mesi saremo punto e accapo con il rinnovo del prestito che mai sarà restituito e con una compagnia che perderà ancora valore. Forza Italia per responsabilità si asterrà su questo decreto non senza aver manifestato la propria preoccupazione per una situazione che rischia di sfuggire di mano". (Rin)