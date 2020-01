Medio Oriente: deputata irachena a “Nova”, il piano di Trump porterà la guerra e non la pace

- Il piano di piace per la risoluzione della crisi israelo-palestinese annunciato ieri dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, porterà “la guerra e non la pace” e rappresenta “il primo passo per assoggettare i paesi della regione, incluso l'Iraq, al controllo dell’entità sionista”, ovvero Israele: è questo il commento della parlamentare irachena Alia Nassif, esponente del blocco sciita Stato di diritto dell’ex premier Nouri al Maliki, in merito al cosiddetto “piano di pace del secolo” annunciato ieri alla Casa Bianca dal presidente Donald Trump affiancato dal premier israeliano Benjamin Netanyahu. "Il disastroso accordo del secolo è un’umiliazione per gli arabi ed è il primo passo per il futuro dominio sionista dei paesi della regione, compreso l'Iraq. Sono decenni che gli ebrei cercano di realizzare uno Stato palestinese smilitarizzato e ora hanno la possibilità di farlo”, ha detto Nassif. "Se gli arabi avessero preso una posizione unitaria da quando l'amministrazione statunitense ha riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele, l'accordo del secolo non sarebbe stato annunciato. Le divisioni interne e le guerre hanno aperto la strada al piano di Trump promesso a Israele: vale a dire sradicare l’arabismo dalla Palestina”, ha aggiunto la deputata irachena. "Ci rivolgiamo alla coscienza araba e islamica per destarci dal torpore e respingere a gran voce questo dannato accordo di guerra e non di pace, come sostiene Trump: questo accordo rimarrà un punto nero nella storia delle Nazioni Unite che hanno taciuto su questa dichiarata ingiustizia". (Irb)