Coronavirus: Ungheria annuncia evacuazione sette cittadini da provincia cinese di Hubei

- Nella provincia cinese di Hubei, epicentro dell’epidemia di coronavirus, ci sono otto residenti di cittadinanza ungherese, e sette di essi hanno in programma di abbandonare l’area. Lo ha dichiarato il capo della diplomazia di Budapest, Peter Szijjarto, ripreso dall’agenzia di stampa “Mti”. Stando alle informazioni diffuse, l’evacuazione avverrà via aria nel quadro di uno sforzo comune da parte dei paesi europei, che si stanno coordinando per allontanare i loro cittadini dalle aree a rischio infezione. (Vap)