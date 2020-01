Fd'I Roma: Mussolini, benvenuto nel partito a Luca Cardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ con viva soddisfazione che diamo il benvenuto nella grande famiglia di Fratelli d'Italia al dottor Luca Cardia". Con queste parole affidate ad una nota Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale accoglie il nuovo membro del partito. "Da oltre dieci anni esponente sindacale di spicco della Fit-Cisl presso il comparto del trasporto aereo ed operativo presso il Centro di Controllo Radar di Roma Ciampino in Enav Spa, Cardia si è speso al fianco dei cittadini in merito alla problematica delle multe di Portonaccio portando avanti, su tavoli diversi, la battaglia arrivata ora in via di definizione in Cassazione. L'ingresso di Cardia - continua la nota - rappresenta, dunque, un prezioso valore aggiunto, capace di dare un contributo significativo al nostro partito. A lui vanno i miei migliori auguri affinché questa nuova e importante avventura gli riservi grandi soddisfazioni". Entrare ufficialmente in Fratelli d’Italia "a cui sono vicino da molto tempo, significa per me trovare una continuità all’interno di valori fondanti e che reputo imprescindibili". Così ha commentato nella nota Luca Cardia. "Abbiamo assistito tutti alla debacle dei grillini e di un populismo dedito ad alimentare problematiche per mantenere la poltrona occupata piuttosto che a trovare soluzioni concrete. A maggior ragione, quindi, sono consapevole di aver scelto di abbracciare il percorso dell'unica forza politica capace di agire con coerenza e costanza e raggiungere gli obiettivi prefissi".. (Rer)