Russia: caso Golunov, arrestati cinque agenti polizia coinvolti in falsificazione prove

- Cinque ex agenti di polizia di Mosca sono stati arrestati nel caso relativo alla falsificazione delle prove volte ad accusare il giornalista investigativo russo Ivan Golunov. Stando a quanto riferito dal Comitato investigativo russo, gli agenti in questione sono stati interrogati e ora si valuterà come procedere nei loro confronti. Golunov è stato arrestato lo scorso giugno e poi rilasciato tra le proteste pubbliche e diverse accuse di corruzione nei confronti della polizia. Golunov lavora per il portale investigativo “Meduza”, con sede in Lettonia, ed è stato arrestato per presunto traffico di stupefacenti. È stato rilasciato dopo che le accuse sono state ritirate e un’indagine avviata sulla vicenda ha dimostrato che le prove nei suoi confronti sono state costruite artificialmente. A metà luglio, tre agenti di polizia e il loro supervisore sono stati licenziati per aver violato i diritti di Golunov mentre questi si trovata in stato di detenzione. Dopo il rilascio di Golunov, il presidente russo Vladimir Putin ha rimosso dall’incarico il generale Juri Devjatkin, capo del dipartimento contro il traffico di stupefacenti, e il generale Andrei Puchkov, capo della polizia nella regione amministrativa di Mosca Ovest. (Rum)