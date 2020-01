Migranti: Nastri (Fd'I), sbarco Taranto conferma che governo tiene solo alle poltrone

- Il senatore di Fratelli d'Italia, Gaetano Nastri, sostiene che "lo sbarco a Taranto della Ocean Vikings conferma che questo governo è disposto a tutto pur di conservare la poltrona. Da tempo - ricorda in una nota - Fratelli d'Italia sostiene al largo delle coste della Libia l'attuazione di un blocco navale per contrastare il traffico di esseri umani da parte dei mercanti della morte. Invece Pd e M5s, in maniera spregiudicata, hanno atteso le elezioni in Emilia Romagna e Calabria per continuare nella loro politica a favore degli sbarchi e dei trafficanti di morte. Continueremo nella nostra ferma opposizione senza sconti, soprattutto se davvero questo governo vorrà cancellare i decreti sicurezza". (Com)