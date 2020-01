Regionali: Bonaccini, modello Emilia Romagna può essere esportato nel Paese

- Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna, intervenendo ad "Agorà" su Rai3 alla domanda se sia possibile esportare il modello Emilia Romagna nel Paese, ha risposto: "Sì, in tre direzioni. La prima in cinque anni non abbiamo mai litigato pur con un centrosinistra anomalo, quindi la capacità di, anche laddove c'è qualche divergenza, lavorare insieme ed evitare di dover sempre mettere in rilievo come fa il centrosinistra troppo spesso, solo le differenze. Secondo: una classe dirigente presa dai territori, di gente che ha dimostrato sul campo di saper davvero di avere un consenso vero nel territorio, non di maniera. Terzo: anche l'umiltà se mi posso permettere". (Rin)