Torino: Università, nasce il primo master in Insurance innovation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà a Torino, al Collegio Carlo Alberto, il Master in Insurance Innovation (MII), il primo percorso formativo in Italia dedicato all’innovazione e alla creazione dei mestieri del futuro in ambito assicurativo. Il master di II livello nasce dalla partnership tra eccellenze in ambito accademico (Scuola di Management ed Economia di Torino, il Politecnico di Torino ed il Collegio Carlo Alberto, ente strumentale della Compagnia di San Paolo, fondato in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino), soggetti istituzionali (Compagnia di San Paolo) e del settore assicurativo (Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo Vita e Reale Mutua), ed è rivolto prevalentemente a neolaureati e giovani professionisti di talento provenienti da tutto il territorio nazionale. Il connubio tra mondo accademico e aziendale, grazie alla particolare attenzione alle sfide della digitalizzazione e alle esigenze reali delle imprese nel gestire il cambiamento tecnologico, garantisce distintività dei contenuti trattati, prospettive concrete di impiego e crescita professionale, nell’ambito delle attività assicurative che saranno coinvolte dall’innovazione e dalla trasformazione digitale. (segue) (Rpi)