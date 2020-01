Torino: Università, nasce il primo master in Insurance innovation (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa, che non ha eguali nel panorama formativo italiano, potrà portare significativi vantaggi alla Città, ai giovani talenti che parteciperanno, alle istituzioni accademiche ed industriali coinvolte nel progetto, così come all’intero sistema assicurativo italiano, grazie ad un approccio fortemente incentrato sul futuro del business assicurativo a 360°: innovazione di prodotto e di processo, intelligenza artificiale, nuove metodologie di lavoro, sostenibilità, collaborazione e creazione di nuove opportunità di business attraverso start-up, attive nei settori fintech ed insurtech. Il Master intende coniugare, elementi quantitativi di analisi dei dati, machine learning, Internet of Things, cybersecurity, con competenze manageriali, normative e di organizzazione digitale. Tutti i corsi seguiranno un approccio pratico grazie al coinvolgimento di professionisti del settore, a fianco di professori universitari di fama internazionale. Il percorso si completerà con numerose attività di case studies, laboratori informatici e innovation lab, per rafforzare l’approccio operativo e lo scambio di conoscenze attraverso il rapporto fra professionisti del settore accanto a neolaureati. Infine, è prevista un’esperienza di stage di 500 ore presso le aziende partner, nelle aree di maggior interesse dei singoli partecipanti. (segue) (Rpi)